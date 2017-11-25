У космосі проведуть експеримент щодо можливості варити пиво

На Міжнародну космічну станцію (МКС) вантажний корабель SpaceX доставить кілька зерен ячменю, які космонавти будуть пророщувати в умовах невагомості протягом місяця.

"4 грудня з мису Канаверал стартує вантажний корабель SpaceX, який, крім іншого, доставить на МКС 20 зерен ячменю того сорту, який зазвичай використовується для пива", — йдеться в повідомленні, пише Главред з посиланням на Profibeer.

Експерименти з пивоварним ячменем пройдуть спільно з Центром космічної науки CASIS, який управляє американськими науковими дослідженнями на орбіті.

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Планується, що після пророщування зерна повернуться на Землю. Результати дослідження повинні лягти в основу можливої технології пивоваріння на Марсі і дати нові дані для земного сільського господарства.

Навесні на конференції SXSW компанія AB InBev оголосила, що збирається варити пиво на Марсі, коли людство почне освоювати Червону планету.

Стоти також відзначити, що Китайська корпорація аерокосмічної науки і техніки планує до 2020 року відправити космічний корабель на Марс, а до 2030-го — відправити на Землю зразки марсіанського ґрунту.