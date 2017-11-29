Вчені з'ясували, коли побудували гробницю Христа

Вік гробниці, де нібито знаходилося тіло Ісуса Христа, становить близько 1700 років, вона була побудована через 300 років після його смерті, з'ясували вчені.

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Про результати повідомляється на сайті Національного географічного товариства, подробиці будуть опубліковані в журналі Journal of Archaeological Science: Reports. Невідомо, чи перебували в гробниці коли-небудь останки Ісуса. Крім того, існують й інші версії про місце його поховання, пише "Газета.Ru".

Вік гробниці було встановлено за допомогою оптичного датування – методу, який дозволяє дізнатися, коли мінерал (в даному випадку – кварц, що міститься у вапняку, з якого виготовлено ложу Христа) останній раз перебував на світлі. Датування показало, що плита була виготовлена близько 345 року н. е., незабаром після закінчення правління римського імператора Костянтина Великого, який у зрілому віці звернувся до християнства. Згідно з легендою, гробницю в 327 році виявила мати Костянтина Олена та заснувала на цьому місці храм Гробу Господнього.

У жовтні 2016 року гробниця була відкрита вперше за 500 років для реставрації і наукових досліджень. Громади храму Гробу Господнього дали згоду на реставрацію в березні 2016 року за умови, що роботи закінчать до Великодня 2017 року. Вартість проекту склала понад $4 млн.