Унікальний мамонт Житомирщини чекає на нове приміщення (фото)

Унікальний мамонт Житомирщини зберігається у фондосховищі та чекає на нове приміщення. Про це УНІАН повідомили у прес-службі Житомирської облдержадміністрації.

Як зазначається у повідомленні, практично у кожному місті в музеях представлені скелети мамонтів, але у Житомирі він унікальний, бо це - "місцевий" – мамонт родом із Овруцького району. Зараз скелет мамонта зберігається у музейному фондосховищі та чекає, коли музею виділять нове приміщення, аби усі бажаючі та гості міста могли подивитися на рідкісний експонат.

"Зараз це приміщення, де знаходиться мамонт, музеєм природи використовується, як фондосховище. Тому екскурсії тут неможливо проводити. Поки ми не маємо приміщення, яке б могло вмістити мамонта. Ті зали, які є в музеї зараз – замалі. Практично у кожному місті в музеї є мамонт, але наш мамонт унікальний тим, що він "місцевий" – він родом з села Бруньки Овруцького району. Раніше скелети мамонтів викопували десь у Монголії і передавали обласним центрам. Цінність же нашого саме в тому, що він із Житомирщини", – цитує прес-служба облдержадміністрації директора Житомирського обласного краєзнавчого музею Романа Насонова.

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За його словами, скелет мамонта зберігається у музейному фондосховищі, який розміщується у приміщенні Свято-Хрестовоздвиженського кафедрального собору, але за музеєм воно не закріплене і у будь-який момент релігійна громада може сказати, щоб прибрали мамонта. Що стосується нового приміщення, то в ньому має бути і сховище, і наукова лабораторія, і місце для наукових співробітників, де б вони могли працювати.

В.о. начальника управління культури облдержадміністрації Тетяна Парфентієва прокоментувала питання щодо нового приміщення: "Єдиного бачення немає і ще тривають дискусії на цю тему. Буквально післязавтра приїжджає Павло Гудімов – арт-менеджер, який займається виставками у Києві, один із найкращих у світі, автор виставки "Проект Енеїда", і ми з ним все обговоримо, будемо покладатися на думку експерта, а вже остаточне рішення прийматиме облдержадміністрація", - сказала вона.

Особливі умови зберігання експоната – спеціальний температурний режим та відсутність вологості. Тому співробітники музею щонайменше раз у місяць провітрюють приміщення, перевіряють стіни на відсутність грибка. Крім цього, експонат вже потребує реставрації, але ці роботи виконуватимуться, коли мамонт матиме власне приміщення.