Кішки проти собак: вчені з'ясували, хто розумніший

У собак вдвічі більше, ніж у кішок, нейронів у корі головного мозку – області, що відповідає за мислення, планування і складну поведінку, встановили вчені. Результати роботи були опубліковані в журналі Frontiers in Neuroanatomy.

Дослідники порівняли мозок декількох видів тварин, включаючи кішок, собак, левів, бурих ведмедів, єнотів, тхорів. Як виявилося, у собак в корі головного мозку налічується близько 530 млн. нейронів, у той час як у кішок – лише 250 млн (для порівняння, в корі мозку близько 16 млрд нейронів), пише "Газета.Ru".

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На думку дослідників, кількість нейронів саме в цій області визначає здатність тварини робити висновки, виходячи з минулого досвіду.

Втім, на думку авторів роботи, кішки напевно не дурні, просто їх важче вивчати. Так, на початку 2017 року японські вчені прийшли до висновку, що кішки не дурніші собак – вони здатні запам'ятати те, що з ними відбувається, і при необхідності вивуджувати з пам'яті потрібну інформацію.

Крім того, увагу дослідників привернули єноти – незважаючи на малий розмір, за кількістю нейронів кори головного мозку вони не поступаються собакам.