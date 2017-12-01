Над Землею зійде "супермісяць"

У ніч з 3 на 4 грудня в небі можна буде спостерігати супермісяць. Він покладе початок низці, оскільки ще два очікуються в січні.

У ніч на 4 грудня повний Місяць максимально зблизиться із Землею і буде здаватися на 14% більшим і на 30% яскравішим, ніж зазвичай, передає Earthsky.

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Зазначається, що опівночі супермісяць буде перебувати високо над сузір'ям Оріона, недалеко від яскравої зірки Альдебаран.

Супермісяцем називають астрономічне явище, коли повний місяць або молодик за часом збігаються з перигеем – моментом найбільшого зближення Місяця і Землі.