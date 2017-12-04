У мережі з'явилося відео суперповні

Spectacular timelapse video captures the moon setting this morning over the chapel at St. George's School in Middletown, Rhode Island; tonight's supermoon the first of three consecutive supermoons; the next two will occur on Jan. 1, 2018, and Jan. 31 https://t.co/YRjXvf3CAgpic.twitter.com/PxGzvvNQ2J — ABC News (@ABC) December 4, 2017

У ніч з 3 на 4 грудня жителі Землі могли спостерігати супермісяць.

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Телеканал ABC опублікував прискорений відеозапис заходу Місяця в штаті Род-Айленд.

Так, Місяць підійшов на максимально близьку відстань до Землі і виглядав більшим, ніж зазвичай.

Як повідомляв УНІАН, ще два "супермісяці" можна буде спостерігати 1 і 31 січня. При цьому супермісяць 31 січня співпаде за часом з повним місячним затемненням.