У мережі з'явилося відео суперповні

09:41, 04 грудня 2017
Наука та IT
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У період суперповні небесне тіло здається на 30% яскравішим й на 14% більшим.

У ніч з 3 на 4 грудня жителі Землі могли спостерігати супермісяць.

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Телеканал ABC опублікував прискорений відеозапис заходу Місяця в штаті Род-Айленд.

Так, Місяць підійшов на максимально близьку відстань до Землі і виглядав більшим, ніж зазвичай.

Як повідомляв УНІАН, ще два "супермісяці" можна буде спостерігати 1 і 31 січня. При цьому супермісяць 31 січня співпаде за часом з повним місячним затемненням.

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Теги: #супермісяць над Землею#суперповня над Землею