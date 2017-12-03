Сьогодні після заходу Сонця над Землею зійде "супермісяць"

З 17:49 3 грудня жителі Землі зможуть спостерігати "супермісяць". У цей час Місяць досягне найбільших видимих розмірів за 2017 рік.

Місяць буде на 14% більше і на 30% яскравіший. Супутник підійде до Землі на мінімальну відстань за 2017 рік - 357 тис. 495 км. Опівночі "супермісяць" буде перебувати високо над сузір'ям Оріона, недалеко від яскравої зірки Альдебаран.

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"Супермісяцем" називають астрономічне явище, коли повний місяць або молодик за часом збігаються з перигеем - моментом найбільшого зближення Місяця і Землі.

Сьогоднішній супермісяць - перший із трьох, які відбудуться найближчим часом. Ще два "супермісяця" можна буде спостерігати 1 і 31 січня. При цьому "супермісяць" 31 січня збігатиметься за часом із повним місячним затемненням.

Як повідомляв УНІАН, у жовтні місячний апаратом з Японії Kaguya виявив на Місяці печеру протяжністю 50 км, яка може забезпечити притулок для космонавтів у майбутньому.