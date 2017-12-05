У месенджері Facebook стався глобальний збій

Користувачі Facebook масово повідомляють про проблеми у роботі програми Messenger. Зокрема, виникли проблеми з відправленням і доставкою повідомлень, повідомляє Телекритика.

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Також деякі користувачі не отримують повідомлення про вхідні повідомлення і дзвінки, а деякі й зовсім не можуть зайти на сервіс або втратили з'єднання з сервером.

За даними ресурсу Down Detector, скарги на додаток надходять з Філіппін, Малайзії, Росії, В'єтнаму, Індії та інших країн. Українські користувачі також повідомляють про збої.

У Facebook поки цю ситуацію не коментують.

Як повідомляв УНІАН, у листопаді користувачі по всьому світу поскаржилися на збій в роботі месенджера WhatsApp.