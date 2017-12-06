Астронавт МКС зробив унікальний знімок північного сяйва над США

Командир 53 екіпажу МКС астронавт NASA Ренді Брезнік на своїй сторінці в Twitter опублікував знімок північного сяйва над США, передає ZN.ua.

У підписі до фото він зазначив, що на знімок потрапили Нью-Джерсі та Нью-Йорк.

Як повідомляв УНІАН, нещодавно астронавти на МКС приготували піцу в умовах невагомості.