Астронавт МКС зробив унікальний знімок північного сяйва над США
20:17, 06 грудня 2017Наука та IT
1249 0
На знімок потрапили Нью-Джерсі та Нью-Йорк.
Астронавт опублікував знімок в Twitter / Фото twitter.com/astrokomrade
Командир 53 екіпажу МКС астронавт NASA Ренді Брезнік на своїй сторінці в Twitter опублікував знімок північного сяйва над США, передає ZN.ua.
У підписі до фото він зазначив, що на знімок потрапили Нью-Джерсі та Нью-Йорк.
Як повідомляв УНІАН, нещодавно астронавти на МКС приготували піцу в умовах невагомості.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter