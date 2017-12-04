Астронавти на МКС приготували піцу в умовах невагомості (відео)
14:30, 04 грудня 2017Курйози
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На Міжнародну космічну станцію надіслали всі необхідні для приготування піци продукти.
Астронавти на Міжнародній космічній станції пприготували.
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Така кулінарна подія стала можливою після того, як італійський космонавт на одній з конференцій сказав, що дуже скучив за цією стравою.
На Міжнародну космічну станцію надіслали всі необхідні для приготування піци продукти, у тому числі сир, соус, пепероні, помідори, овочі тощо.
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