Instagram тестує власний мессенджер
09:10, 08 грудня 2017Наука та IT
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Окремий месенджер отримав назву Direct.
Дат глобального запуску поки немає / theverge.com
Instagram почав тестувати окремий месенджер, що отримав назву Direct. Про це пише The Verge.
Відзначається, що додаток, поки що в тестовому режимі, доступний для користувачів iOS і Android в шести країнах - Ізраїлі, Італії, Португалії, Туреччини, Чилі та Уругваї.
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"Якщо ви встановлюєте Direct, папка вхідних повідомлень зникає з додатка Instagram і може бути доступна тільки в додатку для обміну повідомленнями", - наголошується в повідомленні.
Поки ніяких конкретних дат глобального запуску месенджера немає.
Раніше повідомлялося, що в веб-версії Instagram стали доступні Stories.
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