Instagram тестує власний мессенджер

Instagram почав тестувати окремий месенджер, що отримав назву Direct. Про це пише The Verge.

Відзначається, що додаток, поки що в тестовому режимі, доступний для користувачів iOS і Android в шести країнах - Ізраїлі, Італії, Португалії, Туреччини, Чилі та Уругваї.

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"Якщо ви встановлюєте Direct, папка вхідних повідомлень зникає з додатка Instagram і може бути доступна тільки в додатку для обміну повідомленнями", - наголошується в повідомленні.

Поки ніяких конкретних дат глобального запуску месенджера немає.

Раніше повідомлялося, що в веб-версії Instagram стали доступні Stories.