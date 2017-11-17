У веб-версії Instagram стали доступні Stories

У дескотоп-версії Instagram з'явилася можливість переглядати і створювати «Історії» (InstaStories). Раніше можливість створювати Stories була доступна тільки в додатку.

Блок з історіями тепер розташований праворуч від стрічки фото. Поки в веб-версії створити можна тільки фотоісторію. Проте для перегляду доступні і відеоісторії.

Читайте такожУ 2018 році Apple випустить три нових безрамкових айфона - аналітик

Розробники обіцяють, що в найближчі кілька тижнів, користувачі будуть бачити значок камери в лівому верхньому куті, який вони можуть натиснути, щоб знімати або завантажувати фотографію для своєї "Історії".

Як повідомляв УНІАН, Apple вдвічі скоротить поставки iPhone X через проблеми з екранами.