Метеорний потік Гемініди: земляни 13-14 грудня побачать найяскравіший зорепад року (відео)

У грудні земляни в небі побачать останній зорепад в цьому році – потік Гемініди. Найбільша інтенсивність зорепаду прийдеться на ніч з 13 на 14 грудня. Про це повідомляє NASA.

Пік найбільшої активності метеорного потоку Гемініди в 2017 році припадає на 13-14 грудня зі швидкістю близько 1 хвилини. Гемініди можна буде побачити вночі до і після піку 14 грудня, хоча вони будуть з'являтися рідше.

Більшість метеорів буде видно з півночі до 4 години ранку 14 грудня. Метеорити можна буде побачити неозброєним оком під ясним, темним небом в більшій частині планети, хоча найкращий вигляд - з Північної півкулі. Спостерігачі будуть бачити менше метеоритів в Південній півкулі.

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Для спостереження за потоком не потрібно ніяких особливих пристосувань - просто відійдіть подалі від яскравих вогнів і дивіться в будь-якому напрямку. "Дайте вашим очам час, щоб пристосуватися до темряви. Метеори з'являться по всьому небі", - обіцяють в NASA.

Раніше земляни спостерігали зорепад Леоніди.