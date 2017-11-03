У листопаді можна буде побачити зорепад Леоніди (відео)
16:20, 03 листопада 2017Наука та IT
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У листопаді теж можна буде спостерігати зорепад - з 14 по 21 число.
Зорепад Леоніди в 2017 році можна буде побачити з 14 по 21 листопада. Пікових значень він досягне приблизно 16-17 числа.
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У ці дні можна буде побачити падіння найбільшої кількості метеорів на годину, передає The Telegraph.
Леоніди — інтенсивний метеорний дощ, пов'язаний із кометою Темпеля-Таттла. Метеорний дощ можна спостерігати щороку близько 17 листопада.
Як повідомляв УНІАН, 21 жовтня жителі Землі спостерігали зорепад: за годину можна було нарахувати до 20 метеорів із сузір'я Оріона.
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