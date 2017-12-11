Samsung запатентував "розумний" светр для підзарядки телефонів

Компанія Samsung запатентувала модель "розумного" светра, який дозволить власникам гаджетів заряджати свої пристрої. Про це пише портал LetsGoDigital.

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"Розумний" одяг від Samsung матиме «енергетичний акумулятор», який планують розмістити в нижній частині спини. Енергія буде генеруватися рухами користувача і рухом самої одягу.

Згідно з прогнозами експертів, розробку покажуть на виставці CES-2018, який пройде в січні в Лас-Вегасі.

Як повідомляв УНІАН, розробка за участю харківських IT увійшла до списку найкращих в 2017 році.