Samsung запатентував "розумний" светр для підзарядки телефонів

12:14, 11 грудня 2017
Наука та IT
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Енергія буде генеруватися рухами користувача і рухом самого одягу.

LetsGoDigital

Компанія Samsung запатентувала модель "розумного" светра, який дозволить власникам гаджетів заряджати свої пристрої. Про це пише портал LetsGoDigital.

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"Розумний" одяг від Samsung матиме «енергетичний акумулятор», який планують розмістити в нижній частині спини. Енергія буде генеруватися рухами користувача і рухом самої одягу.

Згідно з прогнозами експертів, розробку покажуть на виставці CES-2018, який пройде в січні в Лас-Вегасі.

Як повідомляв УНІАН, розробка за участю харківських IT увійшла до списку найкращих в 2017 році.

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Теги: #розумний светр#одяг для підзарядки