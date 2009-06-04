У жовтні у продаж надійде система Windows 7, яка замінить невдалу Vista

22 жовтня, до початку сезону різдвяного розпродажу в США і Європі, у світовий продаж надійде нова операційна система від Microsoft – Windows 7, повідомляє газета «Экономические известия» (№95 від 4 червня 2009 року).

«Після 22 жовтня покупці зможуть придбати нові комп`ютери з передвстановленою Windows 7 або купити цю ОС як самостійне рішення в коробці і встановити на свій старий комп`ютер», - оголосив віце-президент Microsoft Білл ВЕХТЕ.

Прес-служба корпорації стверджує, що нова система вже успішно пройшла бета-тестування, і фактично роботи над Windows 7 завершаться до кінця липня цього року.

За словами генерального менеджера підрозділу Windows Майка ЙБАРРА, мета Microsoft – одержати мільярд користувачів Windows 7 у всьому світі. Щоб задовольнити потреби різних клієнтів і втиснути свій софтвер на все, що володіє пам`яттю і процесором, буде випущено шість версій операційної системи.

Як відзначає видання, попередня спроба окупувати ринок системою Vista, випущеною в листопаді 2006 року, завершилася для Microsoft провалом. Ця громіздка система не сподобалася користувачам через масу непотрібних особливостей, що змушують комп`ютер працювати менш стабільно і повільніше. Сьогодні системою Vista користуються менш як 24% користувачів, тоді як 60% власників ПК вважають за краще використовувати старі версії Windows XP, попри відмову Microsoft оновлювати і підтримувати їх.

Розробники стверджують, що Windows 7 виявиться швидшим, стабільнішим і привабливішим від Vista. У неї, зокрема, буде вбудована підтримка сенсорних екранів і нові функції управління вікнами за допомогою миші.