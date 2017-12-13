Вчені знайшли залишки стародавнього пінгвіна розміром з людину

Залишки стародавнього пінгвіна висотою з людину вчені знайшли у скалі на одному з пляжів Нової Зеландії.

Про це повідомляє The Guardian.

Згідно з інформацією видання, доісторичні птахи проживали 55-60 мільйонів років тому. Вимірювання фрагментів скелета показують, що нелітаючий птах важив близько 100 кг і мав довжину тіла 1,77 метра, що дорівнює середній висоті людини.

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Зазначимо, що Імператорські пінгвіни, найвищий вид пінгвінів, що живуть сьогодні, досягають лише 1,2 метра.

Дослідники назвали новий вид Kumimanu biceae, що з мови Маорі перекладається як великий міфологічний монстр.

Вчені припускають, що цей вид загинув близько 20 млільйонів років тому, коли почали з’являтися морські ссавці, з якими птахам було важко боротися за їжу.

Як повідомляв УНІАН, науковці з'ясували, що предки великих панд жили в Європі. Вчені знайшли на території Угорщини зуби, що належали тварині, яка жила близько 10 мільйонів років тому і була дуже схожою на сучасну велику панду.