З вітерцем по воді: винахідники з Нової Зеландії представили гідровелосипед (відео)

Винахідники із Нової Зеландії представили водний велосипед. Пристрій рухається завдяки педалям або електромотору. Розігнати велосипед можна всього за 16 обертів педалів.

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Замість коліс транспорт має 3 спеціальних крила, які утримують його на воді. У 2017 році концепт отримав нагороду за кращий дизайн винаходів. У продажу новинка з’явиться у лютому 2018 року. Коштуватиме гідробайк від 6 до 8 тисяч доларів.