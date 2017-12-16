З вітерцем по воді: винахідники з Нової Зеландії представили гідровелосипед (відео)
11:00, 16 грудня 2017Наука та IT
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Ходити по воді – диво, а як щодо їзди?
Водний велосипед коштуватиме орієнтовно 6-8 тисяч доларів / скріншот УНІАН
Винахідники із Нової Зеландії представили водний велосипед. Пристрій рухається завдяки педалям або електромотору. Розігнати велосипед можна всього за 16 обертів педалів.
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Замість коліс транспорт має 3 спеціальних крила, які утримують його на воді. У 2017 році концепт отримав нагороду за кращий дизайн винаходів. У продажу новинка з’явиться у лютому 2018 року. Коштуватиме гідробайк від 6 до 8 тисяч доларів.
З вітерцем по воді: винахідники з Нової Зеландії представили гідровелосипед
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