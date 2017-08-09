Японські винахідники створили роботизовані кінцівки для тих, хто втратив руки (відео)

Роботизовані кінцівки, створені японськими винахідниками, можуть рухатися, вітатися та брати предмети. Керувати ними можна за допомогою ніг. Про це йдеться у сюжеті ТСН.

"Кінцівки контролюються ногами, тому у нас є спеціальні датчики, які кріпляться до кожної ноги і відслідковують її положення, орієнтацію та рухи пальців. Тож коли користувач переміщуватиме свою кінцівку, роботизовані руки повторять рух", - розповів один з винахідників.

Читайте такожЛітаючий бонсай, штучні зябра і суперреалістична голограма: топ-100 винаходів 2016 року (відео)

З-поміж інших подібних винаходів цей вирізняє зворотній зв'язок. Коли роботизованими руками щось беруть, прилад передає сигнал, і людина відчуває його. Головне завдання для пристрою - допомагати людям, у яких ампутували руки. Винахідники сподіваються, що їхній прилад допоможе забути про фантомні болі та полегшить життя тих, хто втратив кінцівки.