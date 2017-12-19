Twitter почав блокувати акаунти з закликами до ненависті і насильства

Вступили в силу нові правила користування Twitter, які направлені на боротьбу із закликами до насильства та розпалювання ненависті. Тепер сервіс мікроблогів буде блокувати користувачів, які загрожують завдати шкоди кому-небудь або бажають комусь хвороби, фізичної шкоди або смерті, передає kommersant.ru. Заборонено також схвалення будь-яких актів насильстваі гноблення.

Читайте такожTwitter більш жорстко боротиметься з образливими повідомленнямиКомпанія вже почала приводити в дію нові правила. Так, наприклад, серед заблокованих акаунтів виявилися облікові записи британського ультраправого угруповання Britain First та її лідерів Пола Голдінга і Джейди Франсен.

Це їхні записи антимусульманського змісту ретвітнув раніше президент США Дональд Трамп, чим викликав хвилю обурення, в тому числі прем'єр-міністра Великобританії Терези Мей.

Серед заблокованих виявилися також облікові записи журналу ультраправого спрямування American Renaissance та його головного редактора і засновника Джареда Тейлора, американських неонацистських угруповань Traditionalist Worker Party і League of the South, британської English Defence League та багатьох інших.