YouTube уклав довгострокові контракти з Sony і Universal

YouTube після тривалих переговорів зумів прийти до угоди з Sony і Universal Music про умови розміщення у себе їхнього музичного контенту.

Читайте такожYouTube зробить платним прослуховування музики - ЗМІЯк повідомляє агентство Bloomberg, сторони уклали довгострокові контракти, які передбачають збільшення роялті, яке YouTube буде виплачувати правовласникам, а також посилення контролю за додаванням піратського контенту користувачами.

Все це було необхідно YouTube для запуску власного стримінгового сервісу, який намічений на весну 2018 року. Раніше вже було підписано угоду з Warner Music. Таким чином найпопулярніша платформа відеороликів хоче монетизувати сотні мільйонів переглядів музичних кліпів та відео - тепер багато з них будуть доступні тільки на платній основі.