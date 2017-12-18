ЗМІ повідомили про плани Apple закрити сервіс iTunes
10:49, 18 грудня 2017Наука та IT
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За чутками магазин музики перестане функціонувати на початку 2019 року.
Ілюстрація / REUTERS
Компанія Apple прийняла рішення закрити свій магазин музики iTunes через падіння популярності. Про це повідомляє портал WeRaveYou.
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В останні кілька років користувачі все частіше слухають музику по підписці, вважаючи за краще не купувати конкретні треки. В результаті Apple Music, Spotify, TIDAL та інші схожі сервіси активно конкурують один з одним, залишаючи iTunes далеко позаду.
За чутками магазин музики перестане функціонувати на початку 2019 року.
Раніше стало відомо, що Apple придбала Shazam.
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