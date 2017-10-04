Google виключив пропагандистський Russia Today з пропозицій для рекламодавців на YouTube

Компанія Google виключила телеканал Russia Today з добірки преміальних відеоресурсів YouTube, які компанія продає рекламодавцям. Про це заявив прес-секретар компанії, пише Bloomberg.

Рішення було прийнято на тлі розслідувань в Конгресі того, як російські агенти використовували цифрові платформи для впливу на вибори в США.

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У Google дали свідчення комітетів Сенату і Палати представників, також як і Facebook Inc. і Twitter Inc.

YouTube потрапив у центр уваги і Конгрес США вивчає роль Russia Today та інших мереж, які спецслужби США визначили як близькі до російського уряду.

Перш канал Russia Today, на якому є більше двох мільйонів передплатників на YouTube, був у списку популярних каналів для маркетологів, званий Google Preferred.

Як повідомляв УНІАН, у Росії хочуть заблокувати Facebook. Таке рішення буде прийнято, якщо Facebook в 2018 році не перенесе персональні дані росіян на територію Росії.