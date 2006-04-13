«Тойота» відкликала 57 тисяч «Лексусів»

Другий за обсягом у світі японський автовиробник "" був вимушений відкликати 57 тисяч автомобілів марки "Лексус" через дефекти в системі ременів безпеки. Як йдеться в прес-релізі компанії, "дефект не дозволяв пасажирам машини як слід пристебнутися", передає ІТАР-ТАСС.

Як зазначають представники "Тойоти", відкликаються моделі "Лексус Джі-Ес" і "Лексус Ай-Ес", які продаються зараз у Північній Америці, Японії, Європі і ряді інших регіонів світу. Дефектна партія була вироблена в період з липня по грудень минулого року.

У 2005 році "Тойоті" також довелося відкликати рекордну кількість автомобілів - 1,27 млн. - через проблеми зі світловими сигналами. На думку експертів, така ситуація може негативно позначитися на репутації "Тойоти" у самій Японії.