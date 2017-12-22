На Apple подали до суду через навмисне уповільнення iPhone

Користувачі Apple подали позов до суду через те, що компанія навмисно уповільнює старі iPhone.

Позивачі називають таку тактику компанії «оманливою, аморальною та неетичною», повідомляє 9to5mac.

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При цьому позови стосуються не тільки старих моделей iPhone. Так, один з позивачів, Стефан Богданович, скаржиться, що нещодавно введена в iPhone 7 функція балансу батареї та продуктивності не узгоджувалася з користувачами. Він звинувачує компанію у тому, що такий «трюк» зроблений навмисно, аби кожного року збільшувати число користувачів.

Як повідомляє видання, Богданович просить відшкодування для користувачів та припинення такої практики Apple.

Як повідомляв УНІАН, компанія Apple зізналася, що знижує продуктивність попередніх поколінь iPhone на нових операційних системах iOS для продовження терміну роботи телефону та зручності користувачів.