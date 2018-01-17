Google посилила правила монетизації каналів на YouTube

Компанія Google змінила вимоги до користувачів YouTube, які претендують на участь в партнерській програмі сервісу, що дозволяє відеоблогерам отримувати прибуток від демонстрації реклами. Про це йдеться в повідомленні, опублікованому в блозі компанії.

У компанії заявили, що спамери, наслідувачі та інші недобросовісні користувачі не зможуть нашкодити співтовариству і отримати вигоду з чужої праці.

"З сьогоднішнього дня ми вводимо нові правила монетизації контенту. Тепер для участі в програмі каналу має бути 4 000 годин перегляду за останні 12 місяців і 1 000 передплатників. Нові вимоги були визначені після ретельного аналізу і обговорення цього питання з авторами YouTube. З допомогою цих порогових значень ми зможемо краще зрозуміти, які користувачі вносять позитивний внесок у розвиток нашої спільноти, і допомогти їм заробляти на рекламі більше", - йдеться в повідомленні.

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20 лютого нові вимоги також набудуть чинності для вже існуючих каналів YouTube. Таким чином, пільгові правила будуть діяти протягом місяця. Однак після закінчення цього часу власники каналів, у яких менше 4 000 годин перегляду або 1 000 передплатників, більше не зможуть отримувати дохід від своїх відео.

Раніше повідомлялося, що Google запустила платіжну систему Google Pay.