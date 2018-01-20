У США успішно завершили початкові випробування ядерного реактора для Марса

Вчені успішно завершили початкові випробування ядерного реактора, призначеного для виробництва енергії, необхідної для підтримання життя астронавтів, які відправляться на Марс із довготривалої місією.

Реактор отримав назву Kilopower, повідомляє dt.ua з посиланням на Reuters.

Як відзначають дослідники, одним з основних завдань підготовки довгострокових космічних місій є створення джерела енергії, достатньо потужного для того, щоб забезпечувати колоністів енергією тривалий час, і досить легкого для того, щоб його можна було перевезти на іншу планету.

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"На Марсі дуже важкі умови для будівництва енергетичних систем, оскільки він отримує менше сонячної енергії, ніж Земля і Місяць, ночі на ньому надзвичайно холодні, а піщані бурі можуть тривати тижні і місяці, покриваючи всю планету", - заявив заступник директора NASA з космічних технологій Стів Юрчук.

"Компактні розміри Kilopower і його потужність дозволять нам доставити кілька блоків на одному кораблі й забезпечити генерацію десятків кіловат потужності", - додав він.

Найактивніша зона з ураном-235 має розміри рулону паперових рушників, планується, що повномасштабні випробування реактора почнуться в середині березня. Потужність одного реактора становить 1-10 кВт, для повноцінної роботи населеної станції на поверхні Марса, за оцінками, необхідно запустити 4-5 таких установок.