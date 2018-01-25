Зірка "Гри престолів" заговорила голосом дракона

Актриса Емілія Кларк, відома роллю Дейенеріс Таргаріен в серіалі "Гра престолів", представила один з чотирьох нових Animoji для iOS 11.3.

"Кхалісі" постала перед фанатами в образі дракона, який повторив її інтонацію і вираз обличчя. Про це повідомляє Styler.

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"Любий хлопець на ім'я Сем недавно заходив у гості. Виявилося, що прізвище Сема — Еппл, що мене дуже потішило... А потім виявилося, що він приніс мені подарунок. ЦЕЙ АНІМОДЗІ! ЦЕ ДРАКОН! МИ ВСІ МОЖЕМО БУТИ ПРОМОВИСТИМИ ДРАКОНАМИ! Про радість", — зазначила актриса в описі свого відео.

"Мати драконів, Кхалісі. Це Емілія Кларк. У вигляді дракона! Хочу сказати, що це дуже круто", — сказав анімодзі голосом "матері драконів".

Стало відомо, що ця функція буде доступна власникам смартфонів з операційною системою iOS 11.3 навесні цього року. Крім дракона користувачі зможуть "перетворитися" в лева, ведмедя і череп.