Блакитний кривавий супермісяць: онлайн-трансляція NASA

Жителі Землі можуть спостерігати одночасно три унікальних явища.

На Землі сьогодні можна спостерігати потрійне астрономічне явище - супермісяць, "блакитний Місяць" і місячне затемнення.

Космічне агентство NASA веде онлайн-трансляцію затемнення.

ВІДЕО: NASA

Як повідомляв УНІАН, затемнення очікується після 14:00 протягом трьох годин. Найкраще його буде видно в Росії, Австралії, Східній Азії і США. А його відблиск можна побачити і в Україні, хоча і не скрізь.

Окремо супермісяць (момент максимального наближення супутника Землі, коли Місяць здається на 30% яскравіше і на 14% більше в діаметрі, ніж в апогеї), повне затемнення, при якому Місяць набуває червонуватого відтінку, і "блакитний Місяць" (другий повний місяць за один календарний місяць) відбуваються досить часто, але на один і той же день за життя нинішнього покоління ще ніколи не випадало.

Варто відзначити, що "блакитний Місяць" - календарний казус, насправді на колір попадання двох повних місяців на один місяць, звичайно ж, ніяк не впливає.

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Але так званий кривавий Місяць дійсно виглядає червонуватим. Цей відтінок з'являється в момент перед кульмінацією затемнення, хоча і не всі спостерігачі зможуть його побачити.

Як відзначає "Російська служба ВВС", на те, якого кольору буде Місяць для земного спостерігача, впливає безліч факторів - в першу чергу склад атмосфери і освітленість в місці спостереження, і, як кажуть фахівці, заздалегідь передбачити це в точності неможливо. Інтенсивна вулканічна активність сприяє тому, що Місяць набуває більш багрового відтінку. Цього разу, за їх словами, Місяць, швидше за все, буде виглядати оранжево-алмазним.