Астрологи розповіли, як місячне затемнення вплине на людство (відео)
13:46, 31 січня 2018Наука та IT
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Лікарі просять у цей день усіх особливо вразливих стежити за своїм психічним здоров'ям.
Астрологи розповіли, як вплине "блакитний" місяць на людство
Учені не вбачають у затемненні нічого екстраординарного, а от астрологи попереджають про наслідки.
Останні сьогоднішню ніч та завтрашній день називають небезпечними: у людей можуть бути нервові зриви, багато негативу й сварок на роботі і вдома. "Негативні енергії домінують над позитивними. У цей день потрібно бути дуже обережними, захищати своє житло і сон", - розповідає астролог Симона Бородіна.
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Радять цей день провести максимально пасивно. Якщо ж цього не зробити, будуть проблеми ще й у лютому.
Крім того, лікарі просять у цей день усіх особливо вразливих стежити за своїм психічним здоров'ям.
Як повідомляв УНІАН, на Землі сьогодні можна спостерігати потрійне астрономічне явище - супермісяць, "блакитний Місяць" і місячне затемнення.
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