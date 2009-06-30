Будинок британського комп'ютерника почав вести мікроблог

Британський комп`ютерний інженер Енді Стенфорд-Кларк (Andy Stanford-Clark) навчив свій будинок вести мікроблог на Twitter, повідомляє The Daily Mail. Для цього він обладнав його безліччю мікродатчиків і мережею бездротового зв`язку.

Стенфорд-Кларк встановив десятки датчиків в різних частинах будинку. Вони стежать, зокрема, за витратою води і електрики, а також за тим, чи закриті двері і вікна, коли вдома нікого немає.

Всю інформацію, яка надходить від датчиків, опрацьовує спеціальна програма. Після цього одержані дані публікуються в блозі будинку на Twitter. Стенфорд-Кларк і члени його сім`ї бачать їх на екрані своїх мобільників.

За допомогою цієї системи британський інженер на третину скоротив квартальні витрати на електрику. Одного разу в мікроблозі будинку з`явилися кілька повідомлень про перевитрату води. Після цього в саду був виявлений пошкоджений поливальний шланг.

Доступ до мікроблогу будинку Енді Стенфорда-Кларка на Twitter обмежений, тому його не можуть подивитися всі охочі. Мікроблог самого Стенфорда-Кларка також не є доступним для перегляду стороннім людям.

Стенфорд-Кларк упевнений, що його розробка матиме попит. На його думку, такі рішення для масового споживача з`являться за два-три роки.

Лента.ру