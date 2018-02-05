Вчені вперше виявили планети за межами Чумацького шляху

Дане відкриття виводить дослідження простору за межами Сонячної системи і нашої галактики на дійсно новий рівень.

Астрономам вперше вдалося виявити планети за межами нашої галактики. Вони розташовуються на відстані 3,8 мільярдів світлових років від Землі.

Про своє відкриття дослідники повідомили в Astrophysical Journal Letters, передає ZN.ua. До лютого цього року дослідники відкрили 3728 екзопланет, які розташовуються в 2794 системах, в 622 з них знаходиться більше однієї планети. Тепер же за допомогою методу квазарного мікролінзування вченим вдалося знайти планети за межами Чумацького Шляху.

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"Ця галактика знаходиться в 3,8 мільярда світлових років від нас, і немає ні найменшого шансу побачити ці планети безпосередньо навіть із найбільш потужними телескопами, які можна собі уявити", - пояснили автори статті.

Метод квазарного мікролінзування передбачає використання в якості лінзи масивного астрономічного об'єкта на зразок зірки, що з допомогою своїх гравітаційних полів змінює напрямок і фокусує поширення електромагнітного випромінювання, подібно до того як звичайна лінза змінює напрям світлового променя.

За допомогою методу мікролінзування вчені вже виявили 53 планети всередині Чумацького Шляху, проте це перший випадок, коли астрономам вдалося виявити ознаки наявності планет в інших галактиках. До цього моменту дослідники не були впевнені в тому, що в інших галактиках можуть перебувати планети. Дане відкриття виводить дослідження простору за межами Сонячної системи на дійсно новий рівень.

Як повідомляв УНІАН, нещодавно телескоп "Хаббл" зробив унікальний знімок галактики, схожої на Чумацький Шлях.