Історичний запуск ракети-носія Falcon Heavy (фотогалерея)

Ракета стартувала з космодрому NASA у Флориді із особистим електромобілем Маска на борту.

Ілон Маск запустив у космос свій старий автомобіль. Американський інноватор зробив це за допомогою найпотужнішої у світі ракети.

Про це йдеться в сюжеті ТСН.

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Ще ніхто і ніколи не виносив на орбіту такий тяжкий вантаж. Ракета так і називається "Важкий сокіл" – "Falcon Heavy". Запуск відкладали майже 5 років, а тепер за його трансляцією стежили понад два мільйони людей.

Ракета стартувала з космодрому NASA у Флориді із особистим електромобілем Маска на облавку. Ця "Тесла" за планом має дістатись орбіти Марса. За її кермом - манекен у скафандрі, а у салоні лунає пісня Девіда Боуї - "Космічна дивина" ("Space Oddity").

Поки що Маск за допомогою своєї техніки має намір глибоко дослідити космос, і, вважає, ймовірно на такому "Фальконі" наступного разу полетять на орбіту Марса вже люди.

Нагадаємо, як йдеться в прес-релізі SpaceX, Falcon Heavy стане найпотужнішою у світі ракетою з можливістю підняття на орбіту майже 64 метричних тонн, що більше, ніж літак Боїнг-737, завантажений пасажирами, екіпажем, багажем та паливом.

Falcon Heavy зможе підняти більше ніж удвічі більше вантажу у порівнянні з конкуруючою ракетою Delta IV Heavy. При цьому, вартість запуску є втричі меншою. Falcon Heavy спирається на перевірену та надійну спадщину Falcon 9.

Перший блок Falcon Heavy складається з трьох ядер Falcon 9 з дев'ятьма двигунами у кожному. Ці 27 двигунів "Merlin" разом мають силу, більшу за 18 працюючих на повну потужність Боїнгів-747.

Falcon Heavy має два додаткові бокові прискорювачі, з’єднані з першим ступенем. Вони працюють як рідинні підсилювачі, що за конструкцією схоже на американську ракету-носій Delta IV Heavy чи російську Ангара.

Falcon Heavy була розроблена для доставки людини в космос і відновлення можливості польотів місій з екіпажем на Місяць або Марс.