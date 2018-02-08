NASA створить підводний човен для дослідження Титану

Субмарину планують запустити до супутника Сатурна протягом 20 років.

Фахівці НАСА спільно з вченим Вашингтонського університету розроблять підводний човен для дослідження вуглеводневих водойм на Титані.

Субмарину планують запустити до супутника Сатурна протягом 20 років. Про це повідомляється в прес-релізі на сайті Phys.org.

Дослідники імітували умови на Титані в кріогенній лабораторії, оскільки температура у поверхні небесного тіла становить мінус 170-180 градусів Цельсія. У випробувальну камеру додавалася рідка суміш метану і етану. У неї занурювали невеликий нагріваючи картридж, щоб зрозуміти, як тепло від підводного човна буде впливати на її гідродинамічні характеристики.

Читайте такожЗонд "Кассіні" незадовго до самознищення розкрив таємницю кілець Сатурна

Вважається, що тепло, яке виділяється машиною, призведе до появи пухирців азоту, здатних перешкодити маневруванню, зйомкам і роботі баластних систем, які закачують або відкачують забортну рідина.

Крім того, вчені розробили спеціальну відеокамеру і оптичний пристрій, названий бороскопом. Він може працювати в екстремальних умовах, включаючи низькі температури і високий тиск. У ході експерименту також було встановлено, що за наявності азоту в вуглеводневих водоймах Титану рідина замерзає при мінус 198 градусах Цельсія, це означає низьку ймовірність зіткнення субмарини з айсбергом.