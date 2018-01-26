Сорос розкритикував Facebook та Google: ваші дні полічені

Американський бізнесмен, інвестор та філантроп Джордж Сорос розкритикував технологічних гігантів Google та Facebook, назвавши їх монополіями, які можуть створити підвалини для підриву демократії.

Як повідомляє AFP, під час виступу на економічному форуму у Давосі Сорос вказав, що Facebook та Google вже контролюють половину усіх доходів від реклами в інтернеті.

Читайте такожGoogle вивів до офшорів понад $19 мільярдів - BloombergЗа словами бізнесмена, дані компанії називають себе лише розповсюджувачами інформації. Однак той факт, що вони стали майже монопольними її розповсюджувачами, вимагає введення стосовно Facebook та Google більш жорстких правил регуляції, покликаних зберегти конкуренцію, інновації, та справедливий й відкритий загальний інформаційний доступ.

Сорос висловив занепокоєння, що задля доступу на ключові ринки, подібні китайському, технологічні гіганти можуть утворити «альянс» з авторитарними режимами. Це може призвести до виникнення тоталітарної форми контролю, «подібного якому не могли уявити навіть Олдос Гакслі або Джордж Орвелл».

Прогнозуючи, що національні уряди почнуть більш жорстко контролювати сектор, Сорос зазначив, що «Давос – гарне місце, аби оголосити, що їхні дні (Facebook та Google – ред.) вже полічені».

Раніше повідомлялось, що Джордж Сорос, виступаючи на Міжнародному економічному форумі в Давосі назвав криптовалюти «бульбашкою».