Єдиний автомобіль без даху, який може розігнатися до 325 км/год (фото)

Компанія Lamborghini анонсувала найпотужнішу версію родстера Lamborghini Murcielago, яка, за аналогією з купе, дістане до свого імені прикладку LP 640. Нагадаємо, що ці цифри кажуть про те, що відкритий автомобіль тепер комплектується 6,5-літровим двигуном V12 потужністю 640 кінських сил. Максимальний обертовий момент мотора досягає 660 Нм.

З нуля до ста кілометрів на годину новий родстер може пришвишитися за 3,4 секунди, а його максимальна швидкість досягає позначки в 325 кілометрів на годину. Як кажуть представники італійської марки, новий родстер фактично є єдиним автомобілем без даху, який може розігнатися до 325 кілометрів на годину.

Нагадаймо також, що Murcielago Roadster LP 640, як і базова модель, устаткований системою постійного повного приводу. У продажу новинка з`явиться на початку 2007 року.

Автолента.ру