Розроблено комплекти визначення вибухівки після вибуху

Дві американських, одна угорська і дві індійські компанії претендують на право виготовляти на комерційній основі нові комплекти ідентифікації вибухових речовин. Як повідомляє The Indian Express, їх розробила лабораторія з досліджень матеріалів високої енергії Організації оборонних досліджень і розробок Індії (DRDO).

Видання уточнює, що за допомогою нових комплектів розробки індійської державної організації, підпорядкованої військовому відомству країни, поліція зможе швидко ідентифікувати вибухову речовину, що застосовувалася на місці злочину.

Для цього буде достатньо взяти проби і провести тести за допомогою наявних в комплекті хімічних речовин. Зміни кольору дозволять визначити, яка саме вибухова речовина використовувалася для виготовлення пристрою: гексаген, тротил, ніперит чи інші.

За словами керівника лабораторії DRDO, зацікавленість у виробництві нових комплектів вже висловили багато компаній, а три з них подали свої пропозиції письмово.

Лента.ру