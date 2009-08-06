Кількість підключених мобілок у світі перевищить 4 млрд

Число підключень мобільних телефонів у світі збільшиться поточного року до 4 млрд. З таким прогнозом, як передає ІТАР-ТАСС, виступила федеральна Спілка інформаційних технологій, телекомунікації та нових засобів зв`язку.

У 2008 році у світі налічувалося 3,9 млрд. підключених до систем зв`язку мобільників, а в 2009 році їх стане 4,4 млрд., повідомив член президії організації Фрідріх ЙОУССЕН. За його словами, «найбільший приріст у сфері використання мобільних телефонів спостерігається зараз у державах, що розвиваються, і в країнах з перехідною економікою».

Так, в Індії число користувачів апаратами стільникового зв`язку цього року збільшиться, ймовірно, на 32% - до 457 млн. чоловік. У Бразилії ці показники становитимуть, відповідно, 14% і 172 млн., а в Китаї - 12% і 684 млн. Щодо індустріальних розвинених держав, то там приріст в цій сфері значно скромніший, уточнив Ф.ЙОУССЕН.