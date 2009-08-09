Робот напав на людину і зламав їй чотири ребра

Шведську компанію оштрафували на 25 тисяч крон (близько 3 тисяч доларів) за напад робота на людину, повідомляє Лента.ру з посиланням на видання The Local.

Інцидент стався ще 2007 року, коли робітник компанії, розташованої на північ від Стокгольма, займався обслуговуванням зламаної машини, призначеної для перенесення каміння.

Думаючи, що відключив живлення робота, робітник підійшов до нього. Проте машина раптово запрацювала і схопила жертву за голову. Людині вдалося звільнитися, але діставши серйозні травми, зокрема чотири зламані ребра.

Як заявив представник звинувачення, що потерпілому дуже пощастило - він міг розпрощатися з життям. Прокурор піддав критиці недотримання техніки безпеки на підприємстві, але визнав, що частина провини за подію лежить і на самому робітникові.