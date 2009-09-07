Туркменські зв'язківці одержали від президента надзавдання

Президент Туркменістану Гурбангули Бердимухамедов доручив віце-прем`єрові уряду, який опікується транспортом і зв`язком, підготувати і подати пропозиції щодо забезпечення країни першим національним штучним супутником зв`язку.

«Наявність власного супутника дасть потужний імпульс для прискореного розвитку в країні систем зв`язку та Інтернету, телебачення, реалізації екологічних програм, розширить можливості сучасних методів розвідки нових родовищ вуглеводнів і інших корисних копалини, сприятиме успішній реалізації цілого ряду загальнонаціональних програм», – наводить слова президента на засіданні Кабінету міністрів сайт Туркменистан.ру.