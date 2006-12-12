Вартість 40-дюймових панелей знизиться до 500 доларів

Вартість рідкокристалічних телевізорів істотно знизиться вже наступного року. Такого висновку дійшли фахівці з аналітичної фірми Displaybank, на думку яких, на III квартал 2007 року 32-дюймова РК-панель коштуватиме не дорожче 300 доларів, повідомляється на сайті Digitimes.

У найближчі 10 місяців середня вартість РК-панелі з діагоналлю дисплея в 32 дюйми знизиться до 300 і навіть до 290 доларів. А на придбання 40-дюймового рідкокристалічного дисплея споживачам доведеться витратити трохи більше 500 доларів, вважають експерти. Сьогодні 40-дюймовий РК-телевізор коштує не менше 800-1000 доларів.

Протягом минулих 24 місяців аналітики відзначили тенденцію до постійного щорічного зниження цін на РК-телевізори. Зокрема, цього року 32-дюймові РК подешевшали на 37 відсотків (при цьому вартість матеріалів знизилася до 141 долара, а витрати на персонал - на 30 відсотків). Також за минулий рік відбулося зниження цін на 40-дюймові панелі - на 33 відсотки.

Лента.ру