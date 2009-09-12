Армія США оголосила конкурс військових програмістів

Американська армія оголосила про початок конкурсу на кращі програми для військових цілей. Ініціативу озвучив голова інформаційних служб армії США генерал-лейтенант Джеффрі Соренсон (Jeffrey Sorenson) на саміті Gov 2.0, який проходить у Вашингтоні, пише видання InformationWeek.

За словами Соренсона, солдати і офіцери часто пишуть програми, які допомагають у виконанні їх завдань. Але досі такі додатки застосовувалися тільки в окремих підрозділах, де служив їх автор. Якщо він гинув або йшов у відставку, розвиток програми припинявся.

Тепер військові вирішили організувати співтовариство розробників програм для армії, в рамках якого вони б ділилися початковим кодом і разом працювали над розвитком своїх додатків. Для цього пропонується використати запущений у січні 2009 року сайт Forge.mil, який створений на базі відомого в open-source співтоваристві репозиторія SourceForge.com.

Щоб стимулювати розробників, міністерство оборони відкриє конкурс "Apps for Army" ("Програми для армії"). Військовослужбовці заходитимуть на сайт Forge.mil за допомогою персональної смарт-карти, яка використовується в армії США для контролю допуску. Після авторизації можна буде завантажити свою програму та її початковий код, а також оцінити якість і корисність для армії інших розміщених на сайті програм.

На запуск конкурсу військових надихнуло аналогічне змагання "Програми для Америки", в рамках якого громадяни США пропонували свої додатки для опрацювання урядових даних. Додаткову інформацію про конкурс військових програмістів Соренсон пообіцяв повідомити наприкінці вересня.

Лента.ру