Росія вперше відзначає День програміста. Напередодні президент РФ Дмитро Медведєв своїм указом встановив професійне свято програмістів, яке відзначається 13 вересня (на 256-й день року), якщо рік переступний - 12 вересня.

Неофіційно День програміста відзначається в світі вже багато років 256-го дня кожного року. Число 256 вибране тому, що це кількість цілих чисел, яку можна передати за допомогою одного восьмирозрядного байта, а також це максимальний ступінь числа 2, яка менша від 365.