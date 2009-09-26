Криза допоможе розширити ринок інтернет-продажів в Україні

У 2010 році зростання обсягу інтернет-продажів може досягти 40-60%.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції в Києві повідомила співзасновник інтернет-компанії TIMETOSHOP Марія БЕХ.

За її словами, за останні чотири «докризові» роки західний ринок інтернет-продажів продемонстрував зростання у 2 рази. При цьому криза практично не вплинула на цей сегмент торгівлі, а в деяких країнах у період економічного спаду відмічене зростання інтернет-продажів.

«У Великій Британії продажі у період кризи стрімко зросли, і на сьогодні, порівняно з докризовим роком, зростання становило 38%. Це говорить про те, що люди у пошуках низьких цін і з метою економії свого дорогоцінного часу все частіше і частіше звертаються в Інтернет, і купують там. Виробляється довіра, і вже зараз компанії починають зміцнювати свій статус на ринку», - зазначила М.БЕХ.

Що стосується українського інтернет-рітейлу, то, традиційно, цей сегмент, у зв`язку з невисоким показником поширення Інтернету, в розвитку спізнюється, проте вже на 2010 рік експерти прогнозують бум у цьому секторі торгівлі, і пов`язують його з кризою.

«Процес пішов, і криза зіграла в цьому дуже важливу роль. Значна частина підприємців малого і середнього бізнесу – до 35% - у поточному році вимушені були у зв`язку із кризою закрити свої фізичні магазини, і шукати нові ринки збуту, зокрема перешли в електронний формат. Як зазначають експерти, у 2010 році прогнозується бум на українському ринку інтернет-продажів у зв`язку з високою інфляцією, нестабільністю курсу гривні і падінням платоспроможності споживачів. У зв`язку з цим, оборот інтернет-індустрії може збільшитися на 40-60% порівняно з 2008 роком», - додала вона.

За словами М.БЕХ, обсяг інтернет-продажів в Україні у 2008 році у грошовому вираженні становив 300 млн. грн.

Голова Партії малого і середнього бізнесу Ярослав МІСЯЦЬ, у свою чергу, зазначив, що зростанню даного сегменту торгівлі сприятимуть декілька чинників. «Бізнес інтернет-продажів не вимагає великої кількості спеціалізованих приміщень, а, отже, не доводиться платити дорогу оренду або купувати нерухомість. Крім того, це сервіс, який надається в буквальному розумінні вдома, а також для початку бізнесу не потрібнен значний стартовий капітал», - сказав він.