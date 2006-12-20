Mercedes офіційно представив новий кабріолет (фото)

Концерн DaimlerChrysler розповсюдив першу офіційну інформацію про новий концептуальний чотиридверний кабріолет Mercedes. Автомобіль, що отримав назву Ocean Drive, буде представлений на автосалоні в Детройті на початку січня 2007 року.

Великий чотиридверний кабріолет побудований на платформі подовженого Mercedes S-Class. Під капотом автомобіля буде встановлений флагманський бензиновий двигун V12 об`ємом 6,0 літра.

Mercedes Ocean Drive оснащується складаним дахом з тканини, і бічними вікнами без віконних рамок. У компанії запевняють, що, незважаючи на відсутність стійки між вікнами бічних дверей, салон машини залишається повністю герметичним. Роль звичних фар головного світла на Mercedes Ocean Drive виконують світлодіоди.

Для чотиридверного кабріолета інженери компанії розробили спеціальну систему клімат-контролю AIRSCARF, яка розподіляє повітряні потоки так, щоб пасажирам було тепло і комфортно навіть при рухові з піднятим верхом в холодну погоду.

Про плани серійного виробництва Mercedes Ocean Drive поки нічого не повідомляється.

Лента.ру