Росія розраховує на інтелект співвітчизників за кордоном

Дефіцит кадрів залишається серйозним бар`єром для того, щоб Росія серйозно займалася нанотехнологіями, заявив президент Росії Дмитро Медведєв на II Міжнародному форумі з нанотехнологій.

Він зазначив, що, на думку експертів, потреба фахівців для Росії становить 100-150 тисяч.

"Зрозуміло, що нам потрібні сучасні і вдумливі фахівці в цій сфері, які підготовлені за потрібними програмами", - зазначив глава держави. "Якщо нинішня номенклатура не дає нам цих можливостей, то її треба змінити і готувати людей, які нам потрібні", - додав він.

Також у своєму виступі Д.Медведєв наголосив, що Росія покладає великі надії на інтелектуальний потенціал співвітчизників, "які з різних причин опинилися за кордоном". За його словами, завдання влади - зацікавити їх у поверненні на батьківщину, створивши їм комфортні умови.

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