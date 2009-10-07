Назвали лауреатів Нобелівської премії з хімії

Нобелівську премію з хімії одержали учені, які визначили структуру та функції рибосом, - молекулярних машин, що забезпечують синтез білка в клітині. Лауреатами стали: учений з Великої Британії Венкатраман Рамакрішнан (Venkatraman Ramakrishnan), американець Томас Стейц (Thomas A. Steitz) та ізраїльтянка Ада Йонат (Ada E. Yonath).

Сума премії складає 10 мільйонів шведських крон (975 тисяч євро). Церемонія оголошення лауреатів проходить у Каролінському університеті в Стокгольмі.

У 2008 році найпрестижнішу наукову премію в номінації "хімія" одержали дослідники Осаму Сімомура (Osamu Shimomura), Мартін Чалфі (Martin Chalfie) і Роджер Тсієн (Roger Tsien), які виділили в чистому вигляді зелений флуоресцентний білок і створили його нові форми.

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