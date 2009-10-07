Вільні телерадіоканали перейдуть до переможців конкурсу (список)

23:19, 07 жовтня 2009
Наука та IT
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Нацрада підбила підсумки

7 жовтня Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення підбила підсумки конкурсу на мовлення з використанням вільних телерадіоканалів, оголошеного 30 липня поточного року.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Нацради, на конкурс було виставлено 85 телевізійних та 36 радіоканалів, найбільша кількість в Автономній Республіці Крим, Закарпатській, Львівській, Івано-Франківській, Хмельницькій, Чернівецькій областях.

У конкурсі на телевізійні канали лідером стала Державна телерадіомовна компанія «Крим», Сімферополь, вона отримала змогу долучити до свого ресурсу 15 телевізійних каналів.

11 телеканалів отримала місцева телекомпанія - Комунальне підприємство «Львів-ТБ», Львів.

10 телеканалів здобуло ТОВ «Гравіс», Київ, що відтепер матиме змогу мовити у багатьох населених пунктах Хмельницької області.

По 5 телевізійних каналів вибороли Івано-Франківське обласне телебачення «Галичина» та ТОВ «ТРК «ТелеРадіоСвіт», Київ.

Один телевізійний канал у Марганці Дніпропетровської області долучило до свого ресурсу ВАТ «Телеканал «Тоніс».

Щодо 8 телевізійних каналів переможця визначено не було, вони віднесені до резерву Національної ради.

В конкурсі на використання вільних радіоканалів переможцями визнано: Національну радіокомпанію України -11 радіоканалів, ТОВ «ТРК «Галичина», Львів – 11 радіоканалів.,

Три радіочастоти вибороло у конкурсі ЗАТ ТРК «Лідер», Київ.

По одній частоті отримали ТОВ «Незалежна телерадіокомпанія «ІРТА», Луганськ, ТОВ «ТРК «Класик Радіо», Київ, ПП «Шпола УКР-Центр», Шпола Черкаської області.

Щодо 2 радіочастот переможця визначено не було, їх віднесено до резерву Національної ради.

На деякі телевізійні канали та радіочастоти взагалі заявки не надходили, вони також віднесені до резерву.

 

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