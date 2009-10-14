У США випробували потужний бойовий лазер

Фахівці ВПС США і компанії Boeing заявили про успішне випробування лазерної зброї повітряного базування великої потужності, передає РосБізнесКонсалтинг з посиланням на Associated Press.

Під час випробування лазерний промінь з пристрою, розташованого на літаку C-130H, влучив у автомобіль, що рухався більш ніж за 200 км від нього, і пропалив дірку в його кузові.

За заявою представників ВПС, метою випробувань було не руйнування автомобіля, а саме влучення в рухомий об`єкт.