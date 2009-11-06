Мешканці країн ЄС зможуть змінити телефонного оператора за один день

Мешканці країн Євросоюзу зможуть змінити оператора телефонного зв`язку протягом одного робочого дня - це передбачено досягнутим у четвер представниками Європарламенту і Ради ЄС компромісним рішенням щодо пакету реформ телекомунікаційного ринку ЄС, повідомляє РІА "Новости" з посиланням на телеканал RTBF.

Наразі жителям Великої Європи для зміни телефонного оператора потрібно в середньому більше восьми днів.

Новим законодавством ЄС у галузі телекомунікацій і інтернет-послуг, яке, як очікується, набуде чинності в першій половині 2010 року, обумовлені також правила блокування користувачам доступу в інтернет при нелегальному скачуванні контента.

Це допускається лише за наявності санкції суду, а користувачеві інтернету, у свою чергу, надано право подати апеляцію.